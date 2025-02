Tiziana Rocca torna alla direzione del Taormina Film Festival

Tiziana Rocca torna, dopo otto anni, alla direzione del Taormina Film Festival, la cui 71ª edizione si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2025. Il Festival, dal 1955, è un punto di riferimento per l’intero settore cinematografico nazionale ed internazionale. «È con grande emozione e un senso di profonda gratitudine che torno a ricoprire il ruolo di direttrice artistica di questo festival che, per me, ha sempre avuto un posto speciale nel cuore - ha detto Tiziana Rocca -. Dopo otto anni di assenza, mi sento fortemente motivata e stimolata a contribuire, con una rinnovata energia e una intramontabile passione, alla crescita e all’evoluzione di questo evento che da ben settantuno anni celebra la magia del cinema».

E ancora la direttrice artistica: «L’edizione 2025 vedrà la selezione di film di qualità, l’individuazione di una giuria di primissimo livello e il ritorno a Taormina delle grandi major nazionali e internazionali. Grazie alla lungimiranza del Commissario Sergio Bonomo, la Fondazione Taormina Arte sarà protagonista di un’edizione che segnerà un importante punto di svolta verso il futuro di questo festival, nel segno della qualità, dell’originalità della programmazione artistica, del consolidamento di una precisa identità della kermesse, della multidisciplinarietà e della varietà dell’offerta, che pone il cinema al centro dei tanti linguaggi dell’arte che esso ingloba». Il Taormina Film Festival è promosso e organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con il sostegno dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission, del Comune di Taormina e del MiC, Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e audiovisivo.