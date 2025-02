L'Odissea di Nolan, prime ricognizioni alle Eolie

Alle Eolie per il film kolossal sull’Odissea di Christofer Nolan prime ricognizioni dei responsabili della Universal Pictures. Ed è anche in preparazione il Cavallo di Troia di oltre sei metri. Oltre che a Lipari e Vulcano sopralluoghi sono stati fatti anche negli altri territori omerici. Si è iniziato in Grecia, si sta proseguendo in Marocco ed a Lipari, Vulcano e Favignana. In Grecia la location ha riguardato a pochi chilometri dall'abitato di Pylos, la Grotta di Nestore, le spiagge di Voidokilia e di Almyrolaka, il castello di Methoni e l'Acrocorinto. In Marocco ci sono le prime immagini relative alla costruzione del set della Città di Troia con il mitico Cavallo di Troia, di oltre sei metri. Luogo dell’evento è Ait Ben Haddou. Alle Eolie dove già vi sono i primi sopralluoghi dei responsabili della casa cinematografica, cresce l’attesa per l’arrivo della troupe del regista premio Oscar Christopher Nolan che proseguirà le riprese del kolossal L’Odissea, prodotto da Universal Pictures.