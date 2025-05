Odissey a Lipari, la flotta di 10 velieri d'epoca ha fatto rotta allo scoglio del Bagno

Primo giorno di riprese per il kolossal «The Odissey» del regista Christopher Nolan che si prepara a portare sul grande schermo, adattamento epico del poema di Omero. E all’alba i 10 velieri d’epoca con in testa il più grande di Ulisse, hanno fatto rotta verso i faraglioni Petra Minalda e Petru Luongu nel canale tra Lipari e Vulcano per dirigersi allo Scoglio del Bagno. A bordo con il regista Christopher Nolan, tutto il cast di stelle hollywoodiane tra i quali Tom Holland che interpreterà l’Ulisse giovane e poi piu’ avanti negli anni subentrerà Matt Demon.

Duecentocinquanta milioni di dollari di budget e un cast con quattro premi Oscar: Charlize Theron nel ruolo di Circe, Anne Hathaway alias Penelope e Lupita Nyong’o che interpreta Clitennestra. Vi sono anche Tom Holland (Telemaco), Benny Safdie (Agamennone), Zendaya (Atena), Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales e Maurice Compte.