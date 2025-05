Odyssey, è calato il sipario a Lipari sulle riprese del kolossal

Alle Eolie è calato il sipario sulle riprese del film kolossal su The Odyssey”del regista Cristopher Nolan. E proprio in zona Cesarini hanno fatto la comparsa in pubblico “Ulisse”, Matt Damon che ha cenato all’Osteria di Danilo Conti a Marina Lunga e il regista Christopher Nolan che per gustare le pietanze eoliane ha visitato il “Mea” e il “Chimera” di Sarah ed Emanuele Carnevale nella via Falcone-Borsellino.

Gli isolani tra il Corso e la piazzetta di Marina Corta speravano anche di incontrare per un selfie Tom Holland che interpreta l’Ulisse giovane, ma non si è fatto trovare. Così come tutto il cast anche con premi Oscar: Charlize Theron nel ruolo di Circe, Anne Hathaway alias Penelope e Lupita Nyong’o che interpreta Clitennestra. Vi sono anche Tom Holland (Telemaco), Benny Safdie (Agamennone), Zendaya (Atena), Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales e Maurice Compte.