Marefestival a Salina, il premio Massimo Troisi va a Massimo Boldi

Oltre 70 film girati nell’arco di sei decenni di attività: sempre amato e apprezzato da un pubblico ampio ed eterogeneo: Massimo Boldi, 80 anni a luglio prossimo, riceverà il Premio Massimo Troisi a Salina nell’ambito della quattordicesima edizione di Marefestival si svolgerà dal 13 al 15 giugno. Anche per il 2025 la madrina della manifestazione sarà Maria Grazia Cucinotta: «un appuntamento immancabile nella mia agenda - spiega l’attrice - perché continuo a girare il mondo e mi rendo conto che «Il Postino» è rimasto nel cuore della gente, in alcuni Paesi lo fanno vedere anche nelle scuole. Massimo non è morto, vive attraverso le sue opere e noi ogni anno lo celebriamo nei luoghi dell’arcipelago eoliano che ha tanto amato».

Boldi sarà ospite nelle prime due serate, venerdì 13 e sabato 14, ripercorrerà i momenti salienti della sua poliedrica carriera, iniziata nel 1963 e che lo ha portato a lavorare con i migliori maestri e i più grandi protagonisti della commedia italiana. «Siamo onorati di accogliere a Salina un interprete simbolo della nostra comicità come Boldi - commenta Massimiliano Cavaleri, direttore artistico della kermesse e fondatore del Premio insieme con Patrizia Casale e Francesco Cappello - non esiste italiano che non abbia visto i suoi innumerevoli successi che hanno segnato in modo significativo la storia della risata made in Italy».