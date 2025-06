Cinema, dal 10 giugno torna il Taormina Film Fest 2025

«Sono orgogliosa di annunciare la 71esima edizione del Taormina Film Festival che – dice Elvira Amata, assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo - anno dopo anno, in linea con i contenuti della programmazione dell’assessorato, contribuisce, non soltanto a rafforzare un segmento così strategico come quello del cinema, ma a rendere l’evento un appuntamento sempre più atteso dai tanti appassionati del settore e attrattivo per i turisti, una vetrina straordinaria di promozione del nostro patrimonio culturale, paesaggistico, artistico, architettonico. Un patrimonio identitario per la nostra regione capace di coniugare magistralmente cinema, cultura e territorio. Sono certa che la programmazione di altissimo profilo artistico unita alla presenza degli innumerevoli e illustri ospiti faranno del Festival un’edizione ancora più prestigiosa e ricca di successi».

Sarà un festival dedicato a tutte le donne con tante e illustri presenze femminili il “Taormina Film Festival” che torna dal 10 al 14 giugno 2025 nella cornice del Teatro Antico della cittadina del Messinese, con la direzione artistica di Tiziana Rocca. Un festival di rilievo internazionale, arricchito dalla presenza di star del calibro di Martin Scorsese, Michael Douglas, Catherine Deneuve e Monica Bellucci. Una edizione della rassegna che si propone come ponte tra la tradizione cinematografica italiana e il panorama internazionale, e che punta a valorizzare il territorio siciliano e il “Made in Italy”, con un ricco calendario di eventi, ospiti di rilievo e grandi anteprime cinematografiche. Fra le novità il ritorno della sezione “In Concorso”: dieci film selezionati da tutto il mondo che portano a Taormina, voci, storie e sensibilità diverse e che sarà, peraltro, affiancata dalla sezione del “Fuori Concorso” e degli Eventi al Teatro Antico.

«È con grande orgoglio - afferma Tiziana Rocca, direttrice artistica del Festival - che annuncio questa nuova edizione del Festival. Si sta dimostrando una sfida senza eguali, ma sono molto felice dei traguardi che stiamo raggiungendo. In primis l’aver riportato la sezione del Concorso, con opere inedite selezionate e arrivate da tutto il mondo, e anche il Campus Giovani, che ritorna al Festival dopo anni, con la giuria composta da ragazzi e studenti che consegnerà il Cariddino d’oro. A tal proposito, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a tutti, dall’assessore Amata al commissario Bonomo, per la fiducia accordatami, e naturalmente a tutti gli artisti che saranno presenti al Festival, dai mostri sacri del cinema, come Douglas, Scorsese e Deneuve, alla nostra madrina, Valeria Solarino e tutti i componenti della giuria internazionale».

Il festival quest’anno è dedicato a tutte le donne, scelta che registra una preponderante presenza femminile a partire dagli ospiti presenti, attrici, registe e artiste che dialogheranno con gli studenti e con il pubblico e prenderanno parte anche a una masterclass e a cui FS ha dedicato un treno che collegherà Roma con la Sicilia.

Tantissimi gli ospiti: da Martin Scorsese, ospite d’onore, che riceverà il Premio alla carriera, un riconoscimento al suo contributo al cinema mondiale, a Michael Douglas, due volte Premio Oscar, che sarà l’ospite d’apertura, a Catherine Deneuve che presenterà il suo ultimo film. Sarà presente anche Monica Bellucci che riceverà il Premio Speciale Internazionale in una serata/evento che si terrà sempre al Teatro Antico di Taormina. La serata sarà arricchita dalla proiezione speciale di Maléna, il capolavoro di Giuseppe Tornatore del 2000 che consacrò l’attrice come icona del cinema italiano nel mondo. Il film sarà proiettato per celebrare i 25 anni dalla sua uscita. Ci saranno oltre 90 artisti, tra attori, attrici, registe, registi, italiani e internazionali presenti durante le cinque giornate del festival.

La giuria di quest’anno si compone di personalità di spicco del panorama cinematografico internazionale. A presiederla è Da’Vine Joy Randolph, attrice premio Oscar, acclamata per la sua intensità e per il carisma sul grande schermo. Al suo fianco, la costumista Sandy Powell, vincitrice di tre Premi Oscar, Steven Gaydos, vicepresidente di Variety, Ilenia Pastorelli, attrice romana dello stile autentico e provocatorio e Alessandra Mastronardi, interprete di talento apprezzata anche all’estero.

La giuria assegnerà i Premi per il Miglior Film, Miglior regia, Miglior interpretazione femminile e Miglior interpretazione maschile. Una giuria del Campus Giovani assegnerà il premio Cariddino d’oro. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti è disponibile il sito ufficiale taorminafilmfest.com.