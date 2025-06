A Massimo Boldi il Premio Troisi al Marefestival di Salina

«Drive In era un era un programma cult, un’invenzione per l’Italia perché veniva dall’America e che Antonio Ricci furbescamente e intelligentemente ha voluto portare in televisione. Lo spirito era quello di una divertente comicità con personaggi molto rocamboleschi, tipici dell’epoca». Lo dice l’attore Massimo Boldi che ha ricevuto il Premio Massimo Troisi al Marefestival a Salina.

«Questo premio - prosegue Boldi - che porta il nome di Massimo Troisi è per me qualcosa di davvero speciale. Rappresenta non solo un riconoscimento, ma anche un tributo a tanti anni di lavoro, a una carriera fatta di passione, risate, e anche di sacrifici. E poi io e Troisi eravamo amici. Non ci vedevamo spesso in Italia, ma capitava di incontrarci all’estero, come a Los Angeles, ai tempi in cui c'era Vittorio Cecchi Gori. Erano anni bellissimi, vissuti tra sogni e speranze, e qualche dollaro in tasca».