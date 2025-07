Eolie, veleggia «Black Pearl» con un ospite d'eccellenza: Brad Pitt

Anche Brad Pitt ha scelto le Eolie per le vacanze. E gira le isole a bordo di uno dei più grandi velieri del mondo: Il «Black Pearl», la Perla Nera, proprio come quella di Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi.

E per la star di Hollywood non poteva esserci scelta migliore. Il suo nome non è solo una semplice citazione cinematografica, ma rappresenta anche l’essenza stessa del panfilo: un gioiello oscuro, affascinante e misterioso, proprio come la leggenda del film. A bordo anche la fidanzata e futura moglie Ines de Ramon.

Veliero avvistato a Lipari al castello, ma anche a Filicudi e alle pomici. Sono giorni che si sposta di isola in isola. Ieri sera si è “occultato” nella piazzetta della movida di Marina Corta. Ma è andata bene perché non è stato paparazzato.

Pitt è reduce dall’attesissimo incontro con Tom Cruise avvenuto a Londra dove ormai vive. E si è passati dalla rivalità di 30 anni fa ai sorrisi di oggi sul red carpet di “F1”. E ora solo mare e sole super caldo anche con 45 gradi eoliani.