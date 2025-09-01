Venezia, Jane Campion riceverà il Nations Award Taormina per la carriera

Il riconoscimento cinematografico, fondato negli anni ’70 in seno alla Rassegna cinematografica internazionale di Messina e Taormina, è stato già assegnato ad acclamate icone del cinema mondiale come Gina Lollobrigida, Woody Allen, Claudia Cardinale, F. Murray Abraham, Gérard Depardieu, Ferzan Özpetek, Daniel Brühl, Christopher Lambert, Nicola Piovani, Paolo Conte, Abel Ferrara, Vittorio Storaro, Kevin Spacey, Giancarlo Giannini e, nell’ultima edizione, Luc Besson, Emir Kusturica e Terry Gilliam. Ogni anno a Venezia lo “spin-off” del Premio - durante la Mostra del Cinema - che giunto alla 19esima edizione, ogni anno si svolge al Teatro Antico di Taormina a fine giugno.

L’evento è organizzato dall’associazione Nations Award, guidata dal presidente del Premio Michel Curatolo in collaborazione con l’Associazione Albergatori Venezia - AVA e il Centro Studi AVA, con il sostegno e patrocinio dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e il patrocinio del Messina Tourism Bureau e di Anas, il sostegno di Italferr - Gruppo Ferrovie dello Stato e Bottega. Saranno presenti la madrina e ambasciatrice del Premio, Madalina Ghenea e il direttore artistico Marco Fallanca.

Jane Campion, nata a Wellington, in Nuova Zelanda, nel 1954, è una regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica, nota per la sua poetica coerente e l'attenzione ai temi femminili. È la prima donna ad aver vinto la Palma d'Oro a Cannes con Lezioni di Piano (1993) e ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura originale con lo stesso film. Tra i suoi lavori più celebri figurano anche Un angelo alla mia tavola (1990), che le valse un Leone d'Argento a Venezia, e il più recente Il potere del cane (2021), per cui ha vinto l'Oscar alla miglior regia nel 2022.

Jane Campion viene premiata anche per il suo impegno nell’ambito del progetto “A Wave in the Ocean”, la scuola di cinema ideata nel 2022 e diretta a Wellington. Alla Mostra di Venezia infatti sono in corso le proiezioni di sette cortometraggi di altrettanti giovani allievi. Il corto Lion Rock (16’) di Nick Mayow e Prisca Bouchet, realizzato nell’ambito di A Wave in the Ocean, sarà in concorso nella sezione Orizzonti Corti.

Nell’appuntamento veneziano dei Nations Award saranno premiati anche il produttore, il regista e la protagonista del film “6:06”, un lungometraggio che sarà presentato venerdì 5 settembre, alle Notti veneziane, sezione realizzata dalle Giornate degli Autori in accordo con Isola Edipo: Lorenzo Lello Carvelli, Tekla Taidelli e la protagonista George Li (…già interprete di Mare Fuori); il film prodotto da Argo Film, Traky Film e Filmesdamente; produzioni associate Film Algarve e Film Aim sarà distribuito al cinema da LSPG Popcorn.

Prima della serata di premiazione, a partire dalle ore 17.30, nell’ambito dei Nations Award- a margine dell’evento- si terranno i consueti incontri del salotto talk show “Thinkingreen” su tematiche relative alla sostenibilità, infrastrutture e beni culturali alla presenza di rappresentanti istituzionali e illustri relatori e il convegno “Beni e attività culturali: modelli organizzativi e soluzioni istituzionali a confronto tra Sicilia e Veneto”. Seguirà un talk sulla sostenibilità ambientale su “Reti viarie e ferroviarie a supporto di un turismo sostenibile”, prodotti a cura dell’'associazione culturale Creazioni.

Infine, saranno consegnati alcuni riconoscimenti speciali a Claudio Scarpa, presidente Centro studi AVA, il giornalista de “Il Gazzettino” Davide Scalzotto, all’attrice e influencer Ibiza Altea e al pittore Pierluigi Tolomio, che esporrà alcune sue opere in una mostra dedicata alla manifestazione.