Messina, ghanese sorpreso all'interno di un'abitazione: arrestato

Un ventenne di origine ghanese è stato arrestato dalle volanti della Questura di Messina perchè sorpreso all’interno di una abitazione.

Il giovane, che ha forzato una finestra e si è introdotto nell'appartamento, non è nuovo a questi reati. Si tratta del terzo episodio di furto, sempre non messo a segno, per i quali era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora.

Dalla perquisizione personale sono stati trovati all’interno dello zaino oggetti di dubbia provenienza dei quali il ghanese non ha fornito alcuna giustificazione. Inoltre, gli indumenti indossati risultavano ancora muniti di placche antitaccheggio. Per questo è stato contestato anche il reato di ricettazione.

La Procura ha ordinato la custodia temporanea in attesa di giudizio per direttissima.

