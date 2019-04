"Quartieri Sicuri" a Messina, ruba le ruote da un'auto: arrestato 60enne

Un uomo di 60 anni, Vincenzo Barbera, è stato arrestato a Messina dai poliziotti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, per furto aggravato.

Ieri pomeriggio i poliziotti sono stati allertati da una telefonata e giunti sul posto hanno sorpreso l'uomo, messinese, mentre stava rubando le ruote di un’autovettura in sosta nella zona centro-nord della città.

All’arrivo degli agenti, l’uomo aveva appena terminato di smontare i quattro copertoni completi dei cerchi in lega di una Ford Puma, utilizzando un crick ed un martello, posti sotto sequestro.

Il sessantenne è stato arrestato per il reato di furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Nei giorni scorsi, nell'ambito dell'operazione "Quartieri Sicuri" gli agenti hanno controllato 499 persone e di 9308 veicoli. Tra i veicoli sottoposti a verifica 2 sono stati sequestrati per violazioni al Codice della Strada, 16 i verbali contestati, 3 i veicoli rubati rinvenuti, 170 le persone, destinatarie a vario titolo di provvedimenti restrittivi della libertà personale, sottoposte a controllo dai poliziotti, 6 le perquisizioni eseguite, sequestrata sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Denunciate, invece, 14 persone: 6 cittadini stranieri ospiti del centro di accoglienza presso l’ex caserma Gasparro per rissa e danneggiamento, 3 per il reato di furto aggravato di cavi di rame, 3 per furto ai danni di supermercati, 1 donna per minacce e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, 1 donna per furto di capi di abbigliamento ai danni di un negozio della zona sud.

© Riproduzione riservata