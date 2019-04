Messina, scontro tra una moto e un'auto: nell'incidente ferito gravemente il centauro

È di un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto a Messina, in via Felice Bisazza, all'incrocio con la via XXIV maggio.

Una moto di grossa cilindrata si è scontrata con un'auto, una BMW che, a sua volta, è andata a sbattere contro un'altra vettura finita, poi, addosso ad un'altra auto posteggiata.

La moto, dopo lo scontro, è a sua volta andata a sbattere contro un'auto. Il motociclista ha sbattuto la testa ed è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Si trova in prognosi riservata.

Sul posto gli agenti della polizia municipale e le ambulanze del 118.

© Riproduzione riservata