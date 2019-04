A18 Messina-Catania, al via i lavori nella galleria Giardini Naxos

Al via i lavori sull'autostrada Messina-Catania all’interno della galleria Giardini Naxos. Gli operai sono all'opera per la sua messa in sicurezza e la riapertura alla viabilità, eliminando pure il doppio senso di circolazione nella carreggiata monte. La fine degli interventi è prevista per il prossimo 3 luglio. Per accelerare l'esecuzione dei lavori sono previsti due turni di lavorazione.

All'interno della galleria si è verificato il distacco di piccole porzioni del rivestimento cementizio della galleria. Per questo gli uffici tecnici preposti sono immediatamente intervenuti con interventi tampone e nel contempo sono state effettuate indagini sui materiali del rivestimento della galleria per valutare la composizione, il degrado del legante cementizio e le proprietà meccaniche del calcestruzzo.

In aggiunta sono state effettuate prove georadar per accertare gli spessori del calcestruzzo di rivestimento in calotta sia per constatare la presenza di eventuali vuoti o anomalie di costruzione e possibili fessurazioni.

Saranno eseguiti lavori di ripristino per la rimozione e rifacimento dell'impianto elettrico di illuminazione esistente posto sui due lati della galleria, ma anche quelli per la scarificazione del rivestimento per asportazione dello strato superficiale degradato. Verrà effettuato anche il pre-trattamento di superfici in conglomerato cementizio per l’adesione omogenea tra vecchia e nuova struttura. Gli interventi interesseranno anche la rete elettrosaldata da fissare alla calotta e con ganci in acciaio.

Per rafforzare la struttura verrà utilizzato il conglomerato cementizio spruzzato con aggiunta di fibre in polipropilene per uso strutturale nei tratti maggiormente ammalorati. Saranno effettuati lavori per rendere bianca la galleria fino all'altezza di quattro metri dal piano dì calpestio dei marciapiede. Saranno effettuati interventi per il rivestimento drenante con lamiera metallica grecata e zincata al fine di proteggere i tratti meno degradati o quei tratti dove maggiormente si manifesta la percolazione idrica.

