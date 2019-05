Rifiuti abbandonati per strada, multati in ventidue a Messina

Nuova retata nei confronti dei cittadini che abbandonano la spazzatura per le strade e non rispettano gli orari di deposito. Dovranno pagare sanzioni di 103 euro a testa, le ventidue persone colte in flagrante durante il fine settimana, dalla Polizia municipale, che le ha sorprese mentre si liberavano dei rifiuti fuori dall'orario consentito.

Il giro di vite contro gli scaricatori abusivi più resistenti, questa volta ha riguardato in particolare alcuni villaggi della zona sud, presidiati dal nucleo speciale costituito dal Comune per la prevenzione e repressione dei reati ambientali.

Il verbale è il prezzo per punire un gesto di inciviltà purtroppo ancora largamente diffuso nel territorio, nonostante i continui richiami al rispetto delle regole sancite da un'apposita ordinanza sindacale che autorizza il conferimento dei rifiuti dalle 17 alle 21, tranne il sabato e altri giorni prefestivi in cui è in vigore il divieto assoluto.

