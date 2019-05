Sant’Angelo di Brolo, dopo 9 anni al via i lavori sulla circonvallazione

Hanno atteso per nove anni il rifacimento della circonvallazione, oggi in condizioni disastrose, e vissuto gravi disagi, ma i residenti di Sant’Angelo di Brolo, nel Messinese, potranno adesso vedere con i loro occhi l’inizio dei lavori, previsto per i primi di luglio di quest’anno.

E’ stata infatti aggiudicata la gara - con un importo di 940 mila euro - indetta dall'Ufficio contro il dissesto idrogeologico per il ripristino e la messa in sicurezza della strada esterna Pantano Alto-San Carlo, la circonvallazione del centro abitato gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 2010 e dalle frane che si sono susseguite, causando il crollo della pavimentazione stradale.

"Questo di Sant'Angelo- commenta il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commissario della Struttura - è solo l’ultimo delle decine di cantieri aperti, o prossimi all’apertura in Sicilia, per la lotta al dissesto idrogeologico. Abbiamo recuperato progetti accantonati da anni. E invece servono risposte immediate ed efficaci a tutela del nostro territorio".

L’intervento - predisposto dagli uffici diretti da Maurizio Croce - riguarda l’esecuzione delle opere di sostegno di protezione e stabilizzazione delle scarpate a monte, di barriere di sicurezza, di convogliamento e regimentazione delle acque, di modifica e risagomatura del tracciato. L’importante arteria, oltre a rappresentare l’unica strada idonea per il transito dei mezzi pesanti, è l’unica via di fuga in caso di calamità per gli abitanti del tessuto urbano dell’abitato nonché per quelli delle numerose borgate del versante est del territorio comunale.

© Riproduzione riservata