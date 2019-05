Messina, donati oltre 2 mila euro alla mensa dei poveri

Un assegno di 2 mila 144 euro è stato donato dall'associazione onlus «In cammino con Loredana» di Faro superiore, al direttore della mensa dei poveri dell'Istituto di Cristo Re, padre Claudio Marino.

La somma consegnata dal presidente Pasquale Scutella, è il ricavato della prima edizione della manifestazione sportivo amatoriale «Corri con il cuore», organizzata per ricordare Loredana scomparsa a soli trent'anni per una grave malattia, così come riportato sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

