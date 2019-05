Prevenzione incendi a Messina: ordinate le regole

In vigore l'ordinanza del sindaco De Luca per la prevenzione degli incendi. Il provvedimento dispone che dal primo giugno al 30 settembre in prossimità di boschi e terreni vige il divieto di accendere fuochi tranne su previa comunicazione alla Forestale per motivazioni agricole. La stagione estiva si avvicina.

L'assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, ha sottolineato: «A seguito della riunione convocata in Prefettura a cui hanno partecipato tutti i Comuni, gli Enti parchi e quelli preposti alla lotta agli incendi boschivi, è stato affrontato il tema degli incendi di interfaccia per la cui prevenzione il Comune si è subito attivato a redigere l'ordinanza sindacale che quest'anno ha subìto variazioni rispetto a quella dell'anno precedente.

Il primo piano di prevenzioni incendi, che risaliva al 2011, è stato aggiornato nel 2018 dopo l'introduzione della nuova normativa della legge n. 1 del 2 gennaio 2018, e quest'anno è stato necessario adeguare il testo dell'ordinanza sindacale alle direttive impartite dalla Prefettura e dal ministero dell'Interno, così come scrive Antonio Caffo sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

