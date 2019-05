Case a 1 euro a Saponara, l'iniziativa tenta di recuperare il centro storico

Il Comune di Saponara fa sul serio. Dopo avere annunciato l'idea delle "Case ad 1 euro", tutto questo diventa un vero e proprio progetto. Un regolamento, un'apposita voce sul sito del Comune e tante altre iniziative. Saponara, come Bivona e Sambuca di Sicilia, spera di ricevere molte proposte.

L'iniziativa è utile a recuperare e valorizzare il centro storico. Infatti, il Comune di Saponara intende programmare una serie di interventi finalizzati al recupero della funzione abitativa del centro storico, usando una riqualificazione del suo tessuto urbanistico - edilizio e la sua rivitalizzazione favorendo l'insediamento abitativo di famiglie, di attività turistico - ricettive e di esercizi commerciali o botteghe artigianali.

L'iniziativa, voluta fortemente dall'amministrazione guidata dal sindaco Fabio Vinci, permetterà di acquistare immobili al prezzo simbolico di 1 euro. Il prezzo di per sé simbolico, comporta l'onere di rimettere a nuovo i locali rispettando tempi e indicazioni specifiche fornite dal bando. Quindi, conti alla mano, si spende qualcosa in più. Molto poco comunque per ritrovarsi proprietari di un immobile in un paese che adesso presenta tutti i presupposti per decollare. Si tratta di edifici disabitati, non più utilizzati o da ristrutturare.

L'obiettivo primario dell'amministrazione comunale è quello di ripopolare il centro storico, che negli ultimi anni ha registrato un consistente calo della popolazione.

