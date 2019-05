Messina sempre più "green", in arrivo 16 autobus elettrici

Tutto pronto per la svolta “green” di Messina in arrivo 16 nuovi autobus elettrici. I nuovi mezzi di trasporto che entreranno in funzione nella rete cittadina, verranno presentati il prossimo venerdì alle 10.30, al ritrovo Fellini a Piazza Duomo.

Alla conferenza stampa saranno presenti, tra gli altri, il vicesindaco e assessore ai Trasporti, Salvatore Mondello e i vertici dell'Atm, il presidente Giuseppe Campagna insieme ai consiglieri d'amministrazione Francesco Gallo e Roberto Aquila, con il direttore generale Natale Trischitta, l'amministratore delegato di Byd Industria Italia Spa, Patrick L. Zhou, in rappresentanza della Byd (l'azienda cinese che ha prodotto i bus elettrici), oltre numerose autorità civili e militari.

I nuovi autobus, forniti dall'azienda con sistemi di ricarica lenta e rapida, sono lunghi 8,70 metri, possono trasportare 53 persone e hanno un'autonomia di 200 chilometri, così come raccontato da Francesca Alascia sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

