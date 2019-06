Incidente a Taormina, una moto si scontra con un'auto: muore un 33enne di Mascali

Incidente mortale a Taormina. In uno scontro tra un'auto e una moto è morto un ragazzo Davide Biuso, 33enne di Mascali. L'incidente è avvenuto in Via Pirandello.

Secondo una prima ricostruzione, Biuso viaggiava a bordo di una moto in direzione monte-valle quando si è scontrato contro un'auto che transitava nello stesso momento sulla medesima strada.

Sul posto polizia municipale e infortunistica che dovranno accertare la dinamica dell'incidente.

Il giovane lavorava come chef in un noto locale di Taormina.

© Riproduzione riservata