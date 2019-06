Migliaia di persone al Pride di Messina, Arcigay: "Orgogliosi ma ancora pochi diritti"

«Siamo orgogliosi di vedere tanta partecipazione al Pride dello Stretto, che vuole rivendicare con forza l’applicazione dell’articolo 3 della Costituzione che deve essere applicato concretamente e non restare solo una norma scritta». L’ha detto il presidente dell’Arcigay di Messina, Rosario Duca, al primo Pride a Messina, al quale hanno

partecipato migliaia di persone.

«Come comunità omosessuale abbiamo ottenuto qualche diritto in più - prosegue Duca - ma ancora è poco rispetto a quello che dovremmo avere, parlo ad esempio delle adozioni. E’ un Pride molto partecipato, con cinquanta associazioni e cento sponsor che ci hanno aiutati a organizzarlo, e la partecipazione di movimenti, partiti e sindacati. Ricordiamo come comunità gay messinese - conclude Duca - anche Wanda, travestito ucciso 15 anni fa, secondo noi per un atto omofobo. Per questo abbiamo chiesto la riapertura delle indagini».

© Riproduzione riservata