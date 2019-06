Messina, chiude per 20 giorni la galleria tra gli svincoli Giostra e Annunziata

Tre settimane da "bollino rosso" per gli automobilisti messinesi e non solo che si sposteranno dalla zona nord verso il centro a Messina. Da oggi, infatti, riprenderanno a tempo pieno, i lavori di manutenzione all'interno della galleria San Jachiddu che collega gli svincoli Giostra e Annunziata, nella tangenziale nord di Messina. Il tunnel alle 8,30, verrà chiuso al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia per quasi tre settimane, al fine di consentire la sistemazione dell'impianto di illuminazione e la riqualificazione degli altri impianti tecnologici di cui dispone la galleria.

Si tratta del secondo stop in poche settimane, deciso dal Comune, con ordinanza firmata dal dirigente del dipartimento mobilità urbana, Mario Pizzino, per consentire la realizzazione di interventi necessari per la sicurezza dell'importante asse di collegamento della zona nord, reso pericoloso dalla mancanza di segnaletica e di luci sufficienti. «La galleria - si legge nell'avviso diffuso dal comune - resterà chiusa fino alle 18.30 del 28 giugno, con interdizione dei due raccordi laterali ai viali Giostra e Annunziata».

Dopo i pesanti disagi arrecati il mese scorso alla viabilità cittadina, in particolare quella a nord paralizzata durante i primi giorni di chiusura della galleria, l'amministrazione comunale è dovuta correre ai ripari, rivedendo il provvedimento che è stato rimodulato in funzione dei flussi di traffico previsti, da oggi meno intensi con la fine delle attività scolastiche.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE