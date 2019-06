Milazzo, arrestato corriere della droga. Intensificati i controlli da e per le isole Eolie

Continuano i controlli antidroga agli imbarcaderi del porto di Milazzo. In particolare un 29enne, con fare sospetto, è stato fermato dai finanzieri e arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga: l'uomo aveva nascosto all'interno del suo bagaglio circa 100 grammi di marijuana, conservata all'interno di due involucri. L'uomo stava portando la sostanza nelle isole Eolie.

"In questo periodo la guardia di finanza ha intensificato i controlli antidroga con il dispositivo 'contrasto traffici illeciti'- spiega il maggiore Michele Milazzo, comandante del gruppo di Milazzo - Almeno sei uomini passano a setaccio, insieme a un cane antidroga, persone e bagagli in transito in questo periodo da e per le Eolie. Di solito i militari in borghese girano tra i viaggiatori e se vedono qualche persona sospetta approfondiscono i controlli".

© Riproduzione riservata