Violenze su figli e mogli, due misure cautelari nel Messinese

La polizia di Stato ha eseguito nel Messinese due misure cautelari per casi di violenza su donne da parte di ex compagni o mariti violenti. La prima storia di vessazioni e violenza è maturata nell’ambito familiare. Vittima e due figli costretti a subire angherie fisiche e psicologiche per anni; una condizione di asservimento e soggezione da cui i figli crescendo si sono affrancati convincendo la madre a chiedere aiuto alla forze di polizia. Una violenza crescente sfociata in minacce concrete e aggressioni che spingono la donna a denunciare.

Nel secondo caso la vittima ha deciso di interrompere la relazione con un uomo che mostrava un’ossessiva e crescente gelosia nei suoi confronti. L’uomo non ha accettato la scelta della donna cominciando a perseguitarla con chiamate e messaggi al telefonino e appostamenti sotto casa. Vere e proprie scenate sul posto di lavoro e lo scorso giugno l’aggressione in strada. La donna fu raggiunta da un agente libero che allertò i soccorsi.

Le successive indagini dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti e volte a ricostruire sia la prima che la seconda vicenda hanno permesso di appurare responsabilità e condotte da parte dei due uomini violenti.

Nei confronti di entrambi la magistratura ha emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime nonchè quello di comunicazione con loro.

