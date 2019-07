Coincidenze treno-nave veloce sullo Stretto, siglato l'accordo

Garantire le coincidenze dei treni media e lunga percorrenza in arrivo e in partenza alla stazione di Villa San Giovanni con i mezzi veloci del Gruppo FS Italiane che fanno servizio nello Stretto di Messina. Sono le priorità dell’accordo fra Trenitalia e Blu Jet operativo da lunedì 29 luglio per assicurare ai viaggiatori un collegamento veloce ed efficiente fra Sicilia e Calabria.

La stretta collaborazione fra le Sale operative delle due Società permetterò di garantire il proseguimento del viaggio, in particolare in caso di ritardo del treno o della nave veloce. Gli operatori attiveranno le procedure per assicurare le coincidenze e per l’assistenza ai viaggiatori.

Sono 21 i treni (Frecciargento, Frecciabianca, InterCity, InterCityNotte) che rientreranno nell’accordo, 11 in direzione Nord e 10 verso Sud. Questa nuova sinergia viene incontro alle esigenze delle persone che viaggiano nello Stretto di Messina e favorisce l’integrazione modale, uno degli obiettivi strategici del Gruppo FS Italiane.

© Riproduzione riservata