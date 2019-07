Mafia di Barcellona, i pm hanno chiesto 30 ergastoli

L'accusa chiede in totale 30 ergastoli per 8 dei 10 imputati nel processo «Gotha 6», l'inchiesta sulla mafia barcellonese che ha fatto luce su un ventennio di omicidi e casi di lupara bianca. Il processo è a carico di 10

imputati per i quali i pm Vito Di Giorgio, Fabrizio Monaco e Francesco Massara hanno chiesto la condanna. Per alcuni imputati chiesti più condanne all'ergastolo.

In particolare, chiesta la condanna all'ergastolo per Antonino Calderone (classe 1975), Giovanni Rao, Salvatore Di Salvo, Domenico Chiofalo, Carmelo Giambo', Pietro Nicola Mazzagatti, Angelo Caliri, Giuseppe Gullotti. Chiesti inoltre 24 anni per Antonino Calderone (classe 1988) e 18 anni per il collaboratore di giustizia Aurelio Micale.

L'articolo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

