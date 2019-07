Incendio nella discarica di Mazzarrà Sant’Andrea

Un incendio si è sviluppato la notte scorsa nella discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di Messina che hanno lavorato per tutta la notte fino alle prime luci dell’alba.

Alcuni focolai, però, sono rimasti attivi e poco fa è divampato proprio un altro incendio.

La discarica è considerata il sito fra i più urgenti da mettere in sicurezza e recentemente era stata oggetto di sopralluogo per dare avvio al piano di bonifica delle vecchie discariche così come previsto dal governo Musumeci.

