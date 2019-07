In coma dopo un pugno a Santa Teresa di Riva, arrestato l'aggressore

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Saporito per lesioni gravissime, accusato di avere aggredito, lo scorso 23 luglio, colpendolo con un pugno Gianluca Trimarchi durante una lite a Santa Teresa di Riva per futili motivi, causandogli delle gravissime lesioni.

Trimarchi ha sbattuto violentemente la testa ed è stato poi trasportato al Policlinico dove si trova in gravi condizioni e in coma farmacologico. Saporito, che pratica arti marziali e sapeva di poter causare gravi danni alla vittima, anziché fermarsi per prestare soccorso alla vittima, si allontanò dalla zona.

