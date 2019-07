Truffa Ue, 23 indagati per illeciti contributi a Messina, Enna e Catania

Ancora una operazione coordinata dalla Procura di Enna per contrastare le truffe all'Unione europea sui contributi agricoli. Di ieri l'operazione "Terre di nessuno" che conta 23 indagati e che ha portato al sequestro di immobili e conti correnti per 280 mila euro. Gli indagati per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso, sono residenti nelle provincie di Enna, Messina e Catania.

L'operazione è scaturita da una vasta attività d'indagine, diretta dal procuratore Massimo Palmeri e coordinata dal sostituto procuratore Domenico Cattano, che ha portato i militari dell'Arma e della Guardia di finanza, ad esaminare una vasta mole di documentazione contabile ed amministrativa e ad eseguire numerosi controlli nei confronti dei titolari delle aziende agricole beneficiarie e a portare avanti indagini finanziarie, attraverso le quali è stata ricostruita la truffa.

I falsi e le truffe sarebbero stati realizzati, secondo un sistema che ormai sembra consolidato, con la complicità di operatori dei Centri assistenza agricola.

