Tragedia nel Messinese, 13enne si tuffa in mare e muore per un malore

Si tuffa in mare ma ha un malore e muore. Un ragazzino di 13 anni, di Catania, Andrea Mudò è morto a causa di un malore subito dopo essersi tuffato in mare, nel primo pomeriggio, a Tonnarella di Furnari in provincia di Messina.

Si sono rivelati inutili i tentativi di rianimazione da parte dei bagnanti e del personale del 118: il ragazzino infatti, dopo essere stato trasportato all’ospedale di Patti è morto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

