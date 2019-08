Graffito Carola danneggiato a Taormina, la Lega: "Lasciamo in pace i muri"

“La nostra opinione su Carola Rackete è risaputa, non crediamo sia una protettrice dei rifugiati né tantomeno una santa ma ciascuno è libero di pensare quel che vuole magari lasciando in pace i muri delle nostre città” così in una nota Matteo Francilia commissario provinciale della Lega a Messina, commenta l’apparizione su un muro di Taormina di un graffito di Tvboy, l’autore del bacio Di Maio-Salvini.

Il commissario della Lega commenta anche l’azione di protesta dell’avvocato Perichizzi che con una bomboletta spray ha oscurato il volto della capitana di Sea Watch: “potrà essere anche un simpatizzante della Lega ma nulla lo legittima ad agire in questo modo e soprattutto a nome del partito. La Lega si esprime e si esprimerà sempre attraverso i suoi rappresentanti ufficiali e nelle sedi e nelle modalità opportune, mai legittimerà sterili azioni vandaliche”.

