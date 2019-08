Minaccia e maltratta ex compagna, arrestato a Messina

La polizia ha arrestato a Messina un uomo di 35 anni per maltrattamenti e atti persecutori e lo ha denunciato per minacce. L’uomo diverse volte dopo aver bevuto o fatto uso di stupefacenti minacciava e maltrattava l’ex compagna anche davanti ai figli.

Nonostante l’interruzione della convivenza, l’uomo aveva continuato a perseguitarla in modo ossessivo e, ieri pomeriggio, non ha esitato ad aggredirla in presenza del figlio minore e di un’amica. Anche durante l’intervento dei poliziotti, ha continuato ad inveire e a minacciare la ex compagna. (ANSA).

