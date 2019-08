Autostrade, aperte le gallerie di Tindari e Capo d'Orlando

«Sono stata aperte al traffico le corsie all’interno delle gallerie Capo d’Orlando e Tindari sulla A20 Messina-Palermo in entrambe le direzioni di marcia, per rendere più scorrevole la circolazione autostradale da parte degli utenti che in gran numero, in questo periodo, percorrono questa autostrada per raggiungere località turistiche». Lo comunica il Consorzio autostrade siciliane.

«L'apertura di tutte le corsie - prosegue il Cas - è potuta avvenire per l’elevato livello di lavori realizzati che hanno

significativamente migliorato la sicurezza della circolazione. Le gallerie Capo d’Orlando e Tindari, negli ultimi due anni, sono state oggetto di interventi per la messa in sicurezza per il consolidamento delle pareti e delle calotte, nonché per la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti tecnologici».(ANSA).

