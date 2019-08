Manager morto sul caicco in Croazia, migliorano le condizioni dei bimbi

"Sono leggermente migliorate le condizioni due bambini, ai quali verranno tolti i dispositivi ai quali sono collegati per farli respirare da soli. Speriamo nelle prossime ore di avere qualche altra notizia positiva. Il corpo di Eugenio Vinci sul quale nei giorni scorsi è stata eseguita l'autopsia sarà restituito presumibilmente oggi ai familiari". A dirlo stamani il sindaco di Sant'Agata di Militello Bruno Mancuso.

Intanto oggi, dovrebbe essere dimessa anche la mamma dei bambini. Mercoledì scorso erano stati arrestati l’armatore e lo skipper del caicco noleggiato dalla comitiva siciliana. Ieri sono stati rimessi in libertà provvisoria.

L'avvocato difensore di entrambi Kristo afferma: "Tanti sono gli elementi poco chiari in tutto il caso, è troppo presto per giungere a conclusioni. Non ci sono ancora decisioni di esecuzione o la causa dell'incidente è elencata nei file. Non abbiamo nemmeno i risultati dell'esperto testimone nella documentazione e dovremmo fare molta attenzione nelle dichiarazioni. Finora non ci sono prove concrete e complessi esperti devono ancora essere attesi per dimostrare la causa delle gravi conseguenze”.

“L'accusa, che non ha nemmeno chiesto una prigione investigativa , è cauta", afferma l'avvocato Kristo, aggiungendo che dovrebbe indagare su tutti i dettagli, attendere i risultati.

