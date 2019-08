Bambini intossicati sul caicco in Croazia: verranno trasferiti in cura a Roma

I due bambini italiani intossicati sulla barca a vela martedì scorso nel mare in Croazia, dovrebbero essere trasferiti nei prossimi giorni da Spalato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù a Roma. A renderlo noto oggi la stampa croata, precisando che il trasporto dovrebbe avvenire domani o dopodomani, e dipenderà dalle loro condizioni di salute.

La bambina quattordicenne si sta riprendendo bene ed è stata trasferita dal reparto di terapia intensiva a quello dove è ancora in cura sua madre. Purtroppo, il bimbo di cinque anni, figlio del manager siciliano Eugenio Vinci, morto per

intossicazione da monossido di carbonio, è ancora grave e non ha ripreso la coscienza: i medici temono danni di natura neurologica.

Oggi dovrebbe rientrare in Italia, a Sant'Agata Militello nel messinese, la salma di Vinci.

