Controesodo, a Messina lunghe code per imbarcarsi sui traghetti

Circa due ore di attesa per imbarcarsi sui traghetti per Villa San Giovanni. Prima ondata di controesodo a Messina dove da questa mattina sono numerosi gli automobilisti in coda per potersi imbarcare sui traghetti ed attraversare lo Stretto di Messina.

La fila delle auto, intorno a mezzogiorno, arriva fino al viale Boccetta. Presidiati dagli agenti della polizia municipale gli incroci più caotici lungo l’asse Boccetta- via Garibaldi e il viale Giostra all’altezza dell’imbarcadero delle Caronti.

Libero invece il piazzale davanti all’imbarco delle Ferrovie dove non ci sono grosse attese. Traffico intenso anche sull'autostrada, al casello di Villafranca Tirrena (Messina) ci sono auto in coda per oltre 700 metri. Traffico regolare sulla Messina Catania con qualche breve fila ai caselli di Giardini Naxos.

