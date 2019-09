Calci e pugni alla convivente, arrestato a Sant'Agata di Militello

Questa mattina i carabinieri della Stazione di Sant’Agata di Militello, insieme ai militari della Sezione Radiomobile, intervenendo per una lite domestica, hanno arrestato in flagranza di reato il 35enne D.B.G., responsabile di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

La scorsa notte la figlia minorenne di una 37enne ed alcuni vicini hanno chiesto aiuto ai carabinieri perché la donna era stata aggredita dal convivente che aveva usato violenza nei suoi confronti. L’intervento dei militari dell’Arma ha consentito di bloccare l’uomo che aveva aggredito con calci e pugni la convivente. La donna trasportata e visitata al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello è stata trovata in forte stato di agitazione psichica e con alcune contusioni sul corpo.

L’aggressore è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno condotto in caserma per i necessari accertamenti, dai quali sono emerse altre aggressioni verbali e fisiche nei confronti della convivente.

Il 35enne è stato, quindi, arrestato e, dopo gli accertamenti di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata