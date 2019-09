Autostrada Messina-Palermo, chiude lo svincolo di Castelbuono

Disagi in vista per gli automobilisti della Messina-Palermo. Il Consorzio per le autostrade siciliane ha disposto la chiusura temporanea, fino al prossimo venerdì, della rampa di uscita dello svincolo Pollina- Castelbuono. In questi giorni infatti si procederà con il collaudo delle opere di stabilizzazione effettuate nei mesi scorsi in quel tratto danneggiato tre anni fa da alcuni smottamenti causati da un violento nubifragio che investì la zona.

In alternativa gli automobilisti potranno raggiungere la Statale 113 uscendo agli svincoli di Tusa e Cefalù.

L'articolo completo di Rita Serra nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE