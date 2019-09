Sparatoria a Barcellona Pozzo di Gotto, gravemente ferito un 46enne

È di un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta oggi pomeriggio nel quartiere di Fondaconuovo, a Barcellona Pozzo di Gotto. Il 46enne Alessandro Genovese, noto negli ambienti giudiziari, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle spalle ed al torace.

L’uomo si trova in gravi condizioni ma la sua vita non sarebbe in pericolo; si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale "Cutroni Zodda" di Barcellona.

Genovese sarebbe stato raggiunto anche da un proiettile che avrebbe perforato i polmoni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Barcellona.

