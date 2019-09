Pet therapy, a Messina un centro di eccellenza

Il Centro di Pet therapy dell'Università di Messina, riconosciuta struttura di riferimento in Sicilia per

interventi assistiti con gli animali in ambito riabilitativo ed educativo.

Il centro, da tempo attivo presso il dipartimento di scienze veterinarie, è stato iscritto nell'elenco regionale delle strutture specializzate. «Un traguardo importante - commenta il rettore Salvatore Cuzzocrea - che dimostra ancora una volta, la grande attenzione posta dall' università messinese alle attività di assistenza riabilitativa».

