Paura per un incendio alla raffineria di Milazzo, nube di fumo in cielo

Un vasto incendio è divampato all'interno della raffineria di Milazzo intorno alle 12,30 di questa mattina. A provocare le fiamme la rottura di un raccordo tra due tubazioni in una colonna dell’impianto Lc Finer.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per sedare le fiamme che alte si sono levate fino a rendersi visibili su tutto il territorio di Milazzo. L'impianto è stato messo in sicurezza in pochi minuti. Non ci sono feriti.

