Agguato di mafia a Messina, due arresti dopo un anno

Due arresti a Messina per tentato omicidio. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura, nei confronti di due persone: sono ritenute responsabili a vario titolo dei reati di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, porto e detenzione di armi comuni da sparo, rapina e trasferimento fraudolento di valori.

Le indagini dei militari dell'Arma, avviate dopo il tentativo di omicidio di un pregiudicato, avvenuto il 25 agosto del 2018 a Messina, hanno consentito di individuare i responsabili dell'agguato, messo a segno in un contesto mafioso, e di far emergere il loro coinvolgimento in altri reati.

I particolari dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che sarà tenuta alle 11 al Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina.

© Riproduzione riservata