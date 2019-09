Trasporta oltre 3 chili di cocaina, arrestato 61enne a Tremestieri

È stato sorpreso con oltre tre chili di droga e per questo il 61enne Salvatore Arezzi è stato arrestato. Nei giorni scorsi, il personale della Polizia Stradale, insospettito dal comportamento alla guida del conducente di un’automobile, ha fermato la vettura per un controllo in zona Tremestieri.

Gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale e una al mezzo e hanno trovato, nel cofano posteriore, tre involucri, al cui interno era presente sostanza stupefacente.

Dal narcotest effettuato presso il Gabinetto di Polizia Scientifica, è stato scoperto che si trattava di circa tre chili e 300 grammi di cocaina.

Arezzi è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

