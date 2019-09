Paura a Milazzo, auto si schianta e finisce in una scarpata

Paura questa mattina a Milazzo. Sull'asse Viario di Milazzo all’altezza della terza uscita in direzione Messina, un auto, per motivi ancora da accertare, ha sbandato e si è schiantata contro il guardrail, precipitando oltre la carreggiata in una scarpata.

Sul posto è giunto il personale del 118 che ha trasportato il conducente dell'auto all’ospedale di Milazzo per i dovuti accertamenti clinici. L'uomo non sembrerebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato solo qualche escoriazione.

Immediato l’intervento anche dei Vigili del fuoco che hanno circoscritto l'aerea e hanno proceduto con il recupero del mezzo.

© Riproduzione riservata