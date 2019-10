Crolla un masso sulla provinciale 161: disagi a Militello Rosmarino

Un nuovo smottamento ha interessato il costone che si erge lungo la strada provinciale 161, nel territorio di Militello Rosmarino. Nel primo pomeriggio di oggi un masso si è staccato dalla montagna, precipitando sulla carreggiata, nel tratto compreso tra Sant’Agata Militello e Militello Rosmarino. Per fortuna in quel momento non transitava nessuna automobile e non si registrano danni a persone o cose.

Il costone in questione, fino al centro di Alcara Li Fusi, da anni è uno dei più colpiti, con continui cedimenti e smottamenti a ridosso delle strade. Numerose volte i massi abbattutisi sulla strada hanno colpito vetture in transito, o causato grossi disagi alla circolazione, ma ad ogni episodio, nonostante le proteste dei cittadini, non si va oltre la rimozione dei detriti e le rassicurazioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e la guardia forestale di Militello Rosmarino che hanno presidiato la zona, regolando la viabilità, che nonostante i disagi non è stata interrotta, nonostante abbia subito inevitabili rallentamenti. A Brolo la pioggia battente, precipitata per oltre 15 minuti, senza interruzione ha determinato allagamenti nel quartiere “Macello”.

In azione la Protezione Civile, fortunatamente il fiume, appena ripulito, ha tenuto bene, è tuttavia scattato immediatamente un piano d’emergenza per arginare arginare i danni. Il sistema di deflusso della “marina” ha retto. Un quarto d’ora di pioggia battente, violenta, incredibilmente copiosa ha comunque messo in ginocchio il sistema drenate di alcune zone del paese che ne hanno pagato le conseguenze.

© Riproduzione riservata