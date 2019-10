Aggressione a Santa Teresa di Riva, giovane esce dal coma dopo 2 mesi

Migliorano le condizioni del 27enne colpito da un pugno lo scorso 23 luglio, all’uscita di un locale notturno. Il ragazzo ha lasciato la Rianimazione del Policlinico. Adesso inizierà la fase di riabilitazione al Centro Neurolesi. Dopo due mesi di coma Gianluca Trimarchi, il portiere di Forza d’ Agro’ è fuori pericolo.

Il ragazzo ha lasciato infatti il reparto di Rianimazione del Policlinico e adesso proseguirà la riabilitazione al Centro Neurolesi. Per l’aggressore Francesco Saporito, maestro di arti marziali, dopo l’arresto, ai domiciliari dallo scorso 7 agosto, il pm ha chiesto il giudizio immediato, in sede d’interrogatorio di garanzia ha sempre invocato di avere agito per legittima difesa.

