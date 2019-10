Case abusive costruite su terreni agricoli: scatta il sequestro a Terme Vigliatore

Due sessantenni di Terme Vigliatore, S.C. e V.D.C. sono accusati di abusivismo edilizio e omessa denuncia dei lavori a mancanza di progettazione relativi a due particelle catastali confinanti, relative a terreni agricoli riconducibili ai due indagati.

I due terreni sono stati preventivamente sequestrati dai carabinieri. Le indagini hanno infatti confermato la realizzazione, sui terreni agricoli, di diversi manufatti costruiti con in cemento prefabbricato edificati in assenza od in totale difformità alle autorizzazioni edilizie.

L'articolo completo di Carmelo Amato nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

