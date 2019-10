Abitazione trasformata in casa d'appuntamenti, denunciato un rumeno a Messina

Un cittadino rumeno è stato arrestato dalla polizia per agevolazione della prostituzione. Nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale sezione Annona, durante un controllo, hanno deciso di appurare cosa avvenisse in un'abitazione e così sono entrati.

Hanno trovato un uomo e una donna rumeni e, appurato il tipo di rapporto che intercorreva tra i due, i poliziotti hanno denunciato l’uomo ed effettuato ulteriori accertamenti per verificare chi fosse il proprietario dell’immobile.

Dalle verifiche si è risaliti al proprietario ed è stato accertato che lo stesso aveva dato l’immobile in comodato d’uso a un primo locatario che, a sua volta, aveva sublocato l’appartamento alla cittadina di nazionalità rumena ad un prezzo decisamente superiore ai prezzi di mercato. Sono in corso approfondimenti per stabilire eventuali ulteriori responsabilità.

