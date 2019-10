Incidente sulla statale Trapani-Messina, 5 feriti tra cui un minore

Un grave incidente si è verificato intorno alle 16 sulla strada statale 113, in prossimità del bivio di San Martino. Tre le auto coinvolte: una Opel Corsa, una Mercedes e una Alfa Romeo Mito.

Secondo una prima ricostruzione - la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti - sembrerebbe che la Opel Corsa, in procinto di svoltare per immettersi sulla Nazionale dalla strada secondaria di contrada Marmaro, sia stata centrata in pieno dalla Mercedes che viaggiava in direzione Messina.

L’Alfa Romeo, per evitare le due auto, ha fatto un testacoda, finendo la sua corsa contro il muro nella carreggiata opposta. Sul posto la Polizia Municipale di Capo d’Orlando. È intervenuto il 118, che ha trasportato i 5 feriti, tra cui un minore, all’ospedale di Sant’Agata di Militello per i necessari accertamenti. Nessuno sarebbe in pericolo di vita

