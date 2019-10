La polizia ha arrestato a Taormina Antonino Caracoci, 62 anni, per resistenza, porto abusivo di arma e danneggiamento aggravato. L’uomo armato di coltello, per futili motivi ha cominciato a dare in escandescenze minacciando gli operatori del 118 che lo stavano trasferendo in ospedale a Taormina a bordo di un’ambulanza e ha danneggiato strumenti e suppellettili.

